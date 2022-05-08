Про це повідомив керівник секретаріату німецького парламенту Енріко Брісса. Він відзначив, що в ході візиту Бас проведе політичні переговори.

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Бербель Бас прибула до Києва

Новина про те, що Бербель Бас планує приїхати у Київ і зустрітися з українськими політиками стало відомо 5 травня. Сьогодні Енріко Брісса підтвердив приїзд очільниці німецького парламенту.

Голова Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни та тиранії націонал-соціалістів, а також проведе політичні переговори,

– написав він.