Президент Украины и хорватский премьер обсудили на встрече усиление санкционного давления на Россию, защиту энергетической свободы Европы, а также взаимодействие по восстановлению нормальной жизни в деоккупированных районах Украины.

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Украина говорит с Хорватией на одном языке

В правительстве Хорватии сообщили, что их страна знает, как это быть в условиях военной агрессии, поэтому продолжает оказывать Украине политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную, техническую и любую другую возможную поддержку, в частности с украинскими беженцами.

Владимир Зеленский поблагодарил правительство за помощь, за визит, как важный сигнал солидарности, а также интеграцию Украины в ЕС.

Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны,

– отметил Зеленский.

Борьба с современными проявлениями нацизма

Он сказал, что важно, что визит состоялся в день солидарности со всем цивилизованным миром в борьбе и победе над нацизмом.

Я хочу поблагодарить от народа Украины вашу команду за то, что поддерживаете нас в борьбе с современными проявлениями такого нацизма и радикализма со стороны России,

– обратился Зеленский к Пленковичу во время встречи.

Добавим, что на переговорах также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В правительстве Хорватии добавляют, что визит в украинскую столицу премьер-министра состоялся в канун Дня Европы, который отмечается 9 мая, и со стороны Хорватии это выражение солидарности и поддержки украинской власти и украинского народа, которые стали жертвами жестокой российской агрессии.



Премьер-министра Пленковича и главу МИД Радмана встретила в Киеве посол Аника Джамич, которая вернулась в Киев, и будет продолжать возглавлять Посольство Республики Хорватия в Украине.

Позиция Хорватии в войне России против Украины: главное

С первых дней войны Хорватия начала оказывать Украине гуманитарную помощь и принимать беженцев. Также в Украину прибыли первые добровольцы, захотевшие помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами.

16 марта полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука Royal Romance, пришвартованную в порту города Риека.

30 марта стало известно, что оператор хорватского газопровода JANAF приостанавливает прокачку нефти в Сербию. Причиной стало то, что сербская нефтяная компания NIS на 56,15% принадлежит российскому "Газпрому нефти" и попала под санкции Евросоюза.

11 апреля Хорватия присоединилась к странам, которые высылают российских дипломатов из-за войны России против Украины. Государство выслало 18 дипломатов и 6 административных работников российского посольства. Впоследствии из-за зверств российских оккупантов в Буче Хорватией было выслано еще несколько дипломатов.

18 апреля Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Известно, что политики обсудили поддержку движения Украины в ЕС, важную оборонную помощь и санкции против России.

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