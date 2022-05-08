Президент Украины и хорватский премьер обсудили на встрече усиление санкционного давления на Россию, защиту энергетической свободы Европы, а также взаимодействие по восстановлению нормальной жизни в деоккупированных районах Украины.
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Украина говорит с Хорватией на одном языке
В правительстве Хорватии сообщили, что их страна знает, как это быть в условиях военной агрессии, поэтому продолжает оказывать Украине политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную, техническую и любую другую возможную поддержку, в частности с украинскими беженцами.
Владимир Зеленский поблагодарил правительство за помощь, за визит, как важный сигнал солидарности, а также интеграцию Украины в ЕС.
Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны,
– отметил Зеленский.
Борьба с современными проявлениями нацизма
Он сказал, что важно, что визит состоялся в день солидарности со всем цивилизованным миром в борьбе и победе над нацизмом.
Я хочу поблагодарить от народа Украины вашу команду за то, что поддерживаете нас в борьбе с современными проявлениями такого нацизма и радикализма со стороны России,
– обратился Зеленский к Пленковичу во время встречи.
Добавим, что на переговорах также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
В правительстве Хорватии добавляют, что визит в украинскую столицу премьер-министра состоялся в канун Дня Европы, который отмечается 9 мая, и со стороны Хорватии это выражение солидарности и поддержки украинской власти и украинского народа, которые стали жертвами жестокой российской агрессии.
Премьер-министра Пленковича и главу МИД Радмана встретила в Киеве посол Аника Джамич, которая вернулась в Киев, и будет продолжать возглавлять Посольство Республики Хорватия в Украине.
Позиция Хорватии в войне России против Украины: главное
- С первых дней войны Хорватия начала оказывать Украине гуманитарную помощь и принимать беженцев. Также в Украину прибыли первые добровольцы, захотевшие помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами.
- 16 марта полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука Royal Romance, пришвартованную в порту города Риека.
- 30 марта стало известно, что оператор хорватского газопровода JANAF приостанавливает прокачку нефти в Сербию. Причиной стало то, что сербская нефтяная компания NIS на 56,15% принадлежит российскому "Газпрому нефти" и попала под санкции Евросоюза.
- 11 апреля Хорватия присоединилась к странам, которые высылают российских дипломатов из-за войны России против Украины. Государство выслало 18 дипломатов и 6 административных работников российского посольства. Впоследствии из-за зверств российских оккупантов в Буче Хорватией было выслано еще несколько дипломатов.
- 18 апреля Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Известно, что политики обсудили поддержку движения Украины в ЕС, важную оборонную помощь и санкции против России.
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