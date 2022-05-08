Президент України та хорватський прем'єр обговорили на зустрічі посилення санкційного тиску на Росію, захист енергетичної свободи Європи, а також взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах України.

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Україна говорить з Хорватією однією мовою

В уряді Хорватії повідомили, що їх країна знає, як це – бути в умовах військової агресії, тому продовжує надавати Україні політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну, технічну та будь-яку іншу можливу підтримку, зокрема із українськими біженцями.

Володимир Зеленський подякував уряду за допомогу, за візит як важливий сигнал солідарності, а також інтеграцію України до ЄС.

Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни,

– зазначив Зеленський.

Боротьба із сучасними проявами нацизму

Він сказав, що важливо, що візит відбувся саме у день солідарності з усім цивілізованим світом у боротьбі і перемозі над нацизмом.

Я хочу подякувати від народу України вашій команді за те, що підтримуєте нас в боротьбі з сучасними проявами такого нацизму та радикалізму з боку Росії,

– звернувся Зеленський до Пленкович під час зустрічі.

Додамо, що на перемовинах також були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

В уряді Хорваті додають, що візит до української столиці прем'єр-міністра відбувся напередодні Дня Європи, який відзначається 9 травня, і зі сторони Хорватії це вираження солідарності та підтримки української влади та українського народу, які стали жертвами жорстокої російської агресії.



Прем'єр-міністра Пленковича та главу МЗС Радмана зустріла у Києві посол Аніка Джаміч, яка повернулася до Києва, та буде продовжувати очолювати Посольство Республіки Хорватія в Україні.

Позиція Хорватії у війні Росії проти України: головне

З перших днів війни Хорватія почала надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати біженців. Також до України прибули перші добровольці, які захотіли допомагатимуть ЗСУ боротися з російськими окупантами.

16 березня поліція Хорватії заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту міста Рієка.

30 березня стало відомо, що оператор хорватського газопроводу JANAF призупиняє прокачування нафти до Сербії. Причиною стало те, що сербська нафтова компанія NIS на 56,15% належить російській "Газпром нефти" та потрапила під санкції Євросоюзу.

11 квітня Хорватія приєдналася до країн, які висилають російських дипломатів через війну Росії проти України. Так, держава вислала 18 дипломатів та 6 адміністративних працівників російського посольства. Згодом через звірства російських окупантів у Бучі Хорватією було вислано ще кількох дипломатів.

18 квітня Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Відомо, що політики обговорили підтримку руху України до ЄС, важливу оборонну допомогу та санкції проти Росії.

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