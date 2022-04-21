Відомо, що Зоран Міланович стверджував, що партія глави уряду HDZ пов'язана з колишньою югославською секретною службою.

Важливо Зеленський подякував прем'єру Хорватії за оборонну допомогу та поговорив про санкції

Натомість Андрей Пленкович звинуватив президента Хорватії в тому, що він маніпулятор, вандал, а також "людина з проросійськими поглядами".

Після цього прем’єр-міністр заявив, що немає наміру зустрічатися з ним у форматі Ради нацбезпеки чи навіть віч-на-віч.

"Ми не збираємося витрачати час і мати фізичний контакт з кимось, хто може в такий вульгарний і обурливий спосіб поводитися з політичною партією, урядом і багатьма з нас окремо", – зазначив Пленкович.

Я не знаю, чи є він їхнім (російським – 24 канал) агентом, чи ні. Проте шкода, яку він завдав Хорватії у закордонних справах за останні два місяці, величезна,

– заявив Пленкович.

Він додав, що поки діє цей уряд, жоден міністр не буде з ним їздити, організовувати спільні зустрічі та конференції. Для нього влаштують бойкот.

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