Володимир Зеленський підкреслив, що питання скасування візового режиму зараз на часі. Також він з прем'єр-міністром Канади обговорять усунення будь-яких торговельних обмежень, передає 24 канал.

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Між Україною та Канадою особливі відносини

Президент України підкреслив, що питання безвізового режиму з Канадою підійматиме щоразу, коли спілкуватиметься з Джастіном Трюдо.

Вважаю, що між нашими народами є не лише історичні, а й особливі та дуже теплі відносини. Тому я думаю, що це питання саме зараз на часі,

– підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що є можливість зняття наявних торговельних обмежень. Якщо Канада це зробить, то українські експортери матимуть більше можливостей. І це, своєю чергою, позитивно вплине на економіку нашої держави.

Пресконференція Володимира Зеленського і Джастіна Трюдо: дивіться відео

Візит Джастіна Трюдо до України: що відомо

У неділю, 8 травня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України з офіційним візитом. Він уже встиг побувати у поруйнованому окупантами Ірпені. Про це розповів мер міста Олександр Маркушин.

Прем'єр Канади прагнув на власні очі побачити ті звірства, які чинили російські військові. Тож він прибув саме до Ірпеня, який наприкінці березня вдалося звільнити від окупантів. Джастін Трюдо зізнався, що його вразило те, що загарбники били по цивільних об'єктах.

Пізніше він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього політики вийшли на спільну пресконференцію, під час якої обговорили низку питань та планів, пов'язаних з подальшою співпрацею обох держав.

Коротко про візити інших лідерів 8 травня

У цей день до України прибули представники Норвегії. Мовиться про главу парламенту Масуда Гарахані, а також міністерку закордонних справ Аннікен Гуйтфельд. Вони приїхали на Київщину, щоб побачити зруйновані російськими військовими міста.

До Києва у День пам'яті та примирення приїхала також президентка Бундестагу Німеччини Барбель Бас. Володимир Зеленський підкреслив, що її візит до нашої країни був дуже цінним.

Президент України також мав зустріч з представниками Хорватії. До Києва з візитом прибули прем'єр-міністр Андрей Пленкович, а також міністр закордонних і європейських справ Гордан Грліч Радман.

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