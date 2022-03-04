Думаю, это будет сделано, – депутат Европарламента не исключает закрытия неба над Украиной

После того, что произошло на Запорожской АЭС, НАТО может закрыть небо над Украиной. Вероятно, такое решение смогут принять.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. По его мнению, решение о закрытии неба над Украиной может быть принято даже 4 марта.

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Евродепутат отметил, что Путин в своем безумии уже не понимает, что натворил.

Украина воюет за свободу всей Европы

"Я был бы очень рад, если бы НАТО договорилось уже сегодня (о закрытии – 24 канал). Я достаточно уверен, что это сделают – если не сегодня, то завтра – послезавтра", – сказал Андрюс Кубилюс.

Он подчеркнул, что категорически против аргументов о том, что Альянс не может ввести такие ограничения, потому что это будет означать, что войска НАТО, американские, должны будут встречаться в битвах с российскими солдатами, а это может привести к третьей мировой войне.

Эту риторику нужно быстро изменять. НАТО должно быть готово защищать небо Украины и стран-членов. Потому что Украина сейчас воюет не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

– сказал Кубилюс.

Переговоры в НАТО о поддержке создания запретной для полетов зоны над Украиной начались 4 марта. Агрессия России угрожает миру.

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