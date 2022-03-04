Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс. На його думку, рішення про закриття неба над Україною можуть ухвалити навіть 4 березня.

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Євродепутат зазначив, що путін у своєму божевіллі вже не розуміє, що натворив.

Україна воює за свободу всієї Європи

"Я був би дуже радий, якби НАТО домовилося вже сьогодні (про закриття – 24 канал). Я досить впевнений, що це зроблять – якщо не сьогодні, то завтра – післязавтра", – сказав Андрюс Кубілюс.

Він наголосив, що категорично проти аргументів про те, що Альянс не може ввести таких обмежень, тому що це означатиме, що війська НАТО, американські, повинні будуть зустрічатися в битвах з російськими солдатами, а це може привести до третьої світової війни.

Цю риторику потрібно швидко змінювати. НАТО має бути готове обороняти і небо України, і країн-членів. Тому що Україна зараз воює не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи,

– сказав Кубілюс.

До слова, перемовини в НАТО щодо підтримки створення забороненої для польотів зони над Україною почалися 4 березня. Агресія Росії загрожує світу.

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