Думал, что захватит Киев за считанные дни, – Байден высмеял Путина, хвастаясь визитом в Украину

Джо Байден в своей заключительной речи не обошел упоминанием войну в Украине. В частности, он посмеялся над диктатором Владимиром Путиным, который планировал взять Киев "за три дня".

Байден подчеркнул, что именно он стоял в украинской столице, а не кремлевский глава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США в Госдепе.

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Байден посмеялся над Путиным

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев через несколько дней. Но правда в том, что с начала этой войны я единственный, кто стоял в центре Киева, а не он. Путин там никогда не был", – сказал Байден.

Президент США вспомнил, какой была дорога в Украину.

Ехать на поезде было долго! Но я – единственный верховный главнокомандующий (США – 24 Канал), посетивший зону боевых действий, не контролируемую войсками США,

– похвастался он.

Байден отметил, что определил для себя две ключевые задачи, в начале полномасштабного вторжения России в Украину – объединить мир в поддержку Украины и предотвратить войну между ядерными государствами.

Он заявил, что именно Штаты помогли Украине и остановили Путина. В этом объяснение, почему за все время полномасштабного вторжения Путину "не удалось достичь никакой стратегической цели" – сломать единство НАТО или захватить значительные территории.

"Нам удалось и то, и то. И сегодня Украина – все еще свободная и независимая страна, имеющая потенциал на светлое будущее. Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы они могли защитить светлое будущее украинского народа", – добавил Байден.