В Думе уже потирают руки: говорят, что после "признания" боевиков, введут войска на Донбасс
21 февраля 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:"Комсомольская правда"
В российской Думе заявили, что после "признания" боевиков, введут войска на Донбасс. Цинично говорят о "защите своих граждан".
Об этом заявил депутат Думы Геннадий Зюганов. Он утверждает, что на Донбассе около 700 тысяч человек имеют российские паспорта.
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Мы защитим наших соотечественников, которые там проживают, всеми средствами. Если потребуется, используем и вооруженные силы,
– пригрозил Зюганов.
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