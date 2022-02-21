В Думе уже потирают руки: говорят, что после "признания" боевиков, введут войска на Донбасс

В российской Думе заявили, что после "признания" боевиков, введут войска на Донбасс. Цинично говорят о "защите своих граждан".

Об этом заявил депутат Думы Геннадий Зюганов. Он утверждает, что на Донбассе около 700 тысяч человек имеют российские паспорта.

К теме Путин выступил на Совбезе о "признании" боевиков на Донбассе: главное

Мы защитим наших соотечественников, которые там проживают, всеми средствами. Если потребуется, используем и вооруженные силы,

– пригрозил Зюганов.

Новость дополняется...