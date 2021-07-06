Об этом в эфире рассказал один из авторов законопроекта о двойном гражданстве и народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Однако он отметил, что украинское законодательство не предусматривает потерю мандата.

К теме Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Единственный вариант потерять мандат – это потерять гражданство Украины. По словам Дунды, многие депутаты не хотят рассказывать о своем двойном гражданстве. Он сказал, что в Раде есть нардепы с российскими, американскими, польскими, венгерскими и австрийскими паспортами.

Два паспорта – распространенная практика

Официально выяснить, есть ли у человека двойное гражданство, невозможно без заключения межгосударственных соглашений. Единственным исключением является то, если человека разыскивает Интерпол. Поэтому двойное гражданство – распространенная практика среди украинских политиков.

Олег Дунда сказал, что советует, таким как Кира Рудик, если она таки имеет гражданство Соединенных Штатов Америки, признаться публично. Так можно все узнать даже несмотря на межгосударственные соглашения.

Так или иначе о вашем двойном гражданстве будет известно. Спецслужбы об этом будут знать. Если же депутаты будут скрывать, то для них есть риск шантажа,

– пояснил Дунда.

Российские паспорта

По приблизительным оценкам, как сообщил Дунда, в Украине есть от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Из них больше всего именно с российскими паспортами. А именно примерно 1,5 – 2 миллиона.

"За 20 – 30 лет, к сожалению, Украина так и не смогла решить проблему. Даже в 2014 году, когда на нас напало государство-агрессор и мы понесли территориальные потери. Нужно понимать, что люди, которые являются гражданами России, находятся под давлением", – сказал депутат.

Важно Оккупанты возят жителей ОРДЛО в Россию за паспортами спецрейсами

Дунда отметил, что на владельцев российских паспортов влияют через пропаганду, имущество, родственные связи. Поэтому Россия на временно оккупированных территориях начала принудительно раздавать паспорта и уже вручила более 600 тысяч таких документов. Дунда говорит, что это с целью влияния на государственные институты Украины. В первую очередь – из-за избирательного законодательства.

Пакет законов

Дунда рассказал, что пакет законопроектов подали в январе 2021 года. Он должен урегулировать проблему с двойным гражданством. Речь идет о том, что украинцы могут получать иностранные паспорта, но должны встать на учет.

Важно Правительство должно разработать закон в отношении лиц с двойным гражданством, – Данилов

Граждан, которые имеют 2 паспорта, официально будут допускать к избирательному процессу. Однако избиратели должны знать, что кто-то из кандидатов имеет гражданство другой страны. Также будет доступ к исполнительной власти и большинству должностей. Однако в тех структурах, где есть государственные тайны, такое хотят запретить, поскольку есть риски непрозрачных действий.

"Не можем лишить людей гражданства страны-агрессора, но если учитывать то, что на них могут давить, предполагаем временно остановить их избирательное право. Как активное, так и пассивное. То есть они не могут выбрать и не могут быть избранными. Кстати, это предусмотрено международными конвенциями, например Конвенцией по политическим свободам Организации Объединенных Наций", – сказал Дунда.

"Слуга" подчеркнул, что когда разрабатывали законы, то также опирались на опыт Европейского суда по правам человека. Согласно им, страны на стадии развития, могут учитывать агрессию и свои финансовые возможности и вводить временные ограничения избирательного права. Это меры безопасности.

Когда примут законы

Олег Дунда считает, что 90% украинцев, которые не хотят, чтобы их использовали против собственного государства, будут добровольно декларировать дополнительное гражданство в течение соответствующего срока. Если же этого не сделают, то начинается административная ответственность и большие штрафы.

Надо, чтобы людям было невыгодно скрывать. Чтобы было проще все декларировать. Что касается российских паспортов, то вводится уголовная ответственность за недекларирование, потому что это большой риск для государства и безопасности,

– отметил депутат.

Сейчас нардепы в процессе дискуссий и определяют окончательные нормы, за которые вынесут на голосование в Верховной Раде. Дунда уверен, что законы примут, как минимум, в первом чтении 2021 года.

Олег Дунда прокомментировал ситуацию с двойным гражданством в Украине: смотрите видео

Что известно о ситуации с Кирой Рудик