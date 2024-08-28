Дурова взяли под судебный надзор и назначили залог

Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции. Ему запретили покидать территорию страны, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

В прокуратуре Парижа сообщили, что Дуров должен внести залог и отмечаться в полиции дважды в неделю.

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Дурову объявили обвинение

Напомним, что ранее Дурова доставили в суд для допроса следственного судьи после 4 дней пребывания под стражей в полиции. После слушания ему огласили обвинение по 6 статьям из 12, озвученных ранее.

Миллиардера освободили, однако под судебный надзор. Ему запретили выезд за территорию Франции.

Заметим, что среди всего его обвиняют в соучастии в распространении детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.

В чем обвиняют Дурова: перечень

В отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы для прослушивания.

Администрирование онлайн-платформы с целью незаконных транзакций.

Отказе в передаче ключей шифрования.

Соучастии в распространении детского порно и незаконном обороте наркотиков.

Совершении преступлений в составе группы лиц.

Согласно вышеперечисленным обвинениям соучредителю Telegram может грозить от 10 лет тюрьмы.