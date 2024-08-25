Соответствующее мнение обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко и добавил, что задержание Дурова является настоящим провалом для Кремля, в котором виновато окружение Путина.

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Арест Дурова – провал Москвы

Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада". Конечно же история с Дуровым для Москвы - это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева,

– заявил лейтенант.

По его словам, Telegram – это мессенджер номер один в Украине, в частности его использует и российская армия. В Индии им пользуется около 300 миллионов пользователей. Коваленко убежден, что вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке.

Как отметил украинский чиновник, Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе.

"Арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны... Тяжелые времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности", – добавил он.

Также, как предполагает Коваленко, благодаря кейсу Дурова может обвалиться вся агентурная сеть России в Европе.

К слову, накануне около 20:00 по местному времени Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло сразу после посадки его частного самолета. Туда он прибыл из Азербайджана. Основная претензия властей ЕС к телеграму – зашифрованные сообщения. Дурову грозит до 20 лет заключения.