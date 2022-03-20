Душу и тело положим вместе с украинцами, потому что это наша война, – грузинский политик

Многие грузины уже воюют против России, которая напала 24 февраля . Они не согласны с властью и требуют, чтобы их государство больше помогало Украине в противостоянии. Сами люди уверены, что это их война.

Такую позицию в эфире 24 канала высказал грузинский политик Гиорги Барамидзе. Он подчеркнул, что грузины, которые хотели воевать вместе с Украиной, уже давно нашли способ туда добраться.

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Они ехали через Польшу, Румынию и другими путями.

У них автомат в руках, как у меня сейчас, чтобы защищать Украину, наш Киев. Мы будем защищать эту страну, потому что это наша война. Мы все это прекрасно понимаем,

– подчеркнул Барамидзе.

"Как можно быть без эмоций, когда мы видим, что происходит в Мариуполе, Харькове и других городах. Убивают детей. Это сволочь, фашисты", – добавил политик.

Барамидзе: Мы не казацкого рода, но европейцы

Грузинский политик заверил, что его народ совершенно не согласен с позицией власти.

Мы действительно душу и тело положим вместе с украинцами, хотя мы и не казацкого рода, но грузины, европейцы. Мы будем защищать Украину и обязательно победим,

– сказал Барамидзе.

Он отметил, что Владимир Путин уже проиграл. Сейчас только вопрос в том, сколько будет продолжаться война и скольких человек он еще убьет.

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