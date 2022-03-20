Таку позицію в ефірі 24 каналу висловив грузинський політик Гіоргі Барамідзе. Він наголосив, що грузини, які хотіли воювати разом з Україною, вже давно знайшли спосіб туди дістатись.

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Вони їхали через Польщу, Румунію та іншими шляхами.

У них автомат в руках, як і в мене зараз, щоб захищати Україну, наш Київ. Ми будемо захищати цю країну, бо це наша війна. Ми всі це прекрасно розуміємо,

– наголосив Барамідзе.

"Як можна бути без емоцій, коли ми бачимо, що відбувається у Маріуполі, Харкові та інших містах. Вбивають дітей. Це сволота, фашисти", – додав політик.

Барамідзе: Ми не козацького роду, але європейці

Грузинський політик запевнив, що його народ абсолютно не погоджується з позицією влади.

Ми справді душу й тіло положимо разом з українцями, хоча ми й не козацького роду, але ми грузини, європейці. Ми будемо захищати Україну і обов'язково переможемо,

– сказав Барамідзе.

Він зауважив, що Володимир Путін вже програв. Зараз лише питання в тому, скільки триватиме війна і скількох людей він ще вб'є.

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