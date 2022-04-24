Очень больно знать, что ты беженка, – украинка рассказала о поиске квартиры и жизни в Берлине

За границей сейчас находятся более 5 миллионов украинцев. Некоторые уехали, чтобы спастись от войны, некоторые уехали еще раньше и до сих пор не смог вернуться домой. Жизнь за границей – то еще испытание, приходится искать работу, жилье, оформлять все необходимые документы.

Анастасия Волокита хотела отпраздновать свой день рождения 25 февраля в Берлине, поэтому за границей оказалась еще до начала российско-украинской войны. О том, как она нашла жилье с помощью сервиса знакомств Tinder и занимается сейчас – девушка рассказала сайту 24 канала.

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Нашла жилье через Tinder

Анастасия рассказала, что была за границей еще с самого начала войны и помогала нашим соотечественникам обзавестись жильем. Себе нашла жилье через знакомого с сервиса знакомств Tinder, деньги экономит также благодаря собеседникам на Tinder – и, да, они знают, что девушка не желает свиданий.

Работу не ищу, потому что не представляю, как здесь работать пиарщиком, не зная языка, и сил нет быть в фокусе. Пока живу за деньги, которые дает социаламт (отдел социального обеспечения – 24 канал). Но мы продолжаем работу на украинских клиентов, поэтому у меня есть чем помогать Украине. В общем, я пока веду просветительскую деятельность для европейцев о том, какая Украина и кто мы – украинцы,

– рассказала Анастасия.

Девушка призналась, что Tinder всегда был для нее соцсетью для практики английского языка с иностранцами, поэтому у нее были знакомые по всему миру. В начале войны почти все они начали писать – спрашивали, как она, и звали куда-то к себе жить или же предлагали другую помощь.

Анастасия попала в Берлин еще до начала войны в Украине / Фото – Pixabay

И так у одного парня оказались знакомые, у которых есть знакомые, у которых есть комната, где я поселилась в семье на две недели. А потом эти люди в Берлине уже познакомили меня с друзьями, у которых было место, где я могу зарегистрироваться. Это тоже взрослые люди, семья. Хотя, между тем, я одну неделю все же пересидела у парня, который мне понравился и был вежлив. В общем, это просто коммуникация, но в любом случае надо осторожно, потому что все мы знаем, для чего Tinder существует, и молодой девушке стоит быть осторожной. Я просто не боялась. Ибо состояние такое, что меня уже никто обидеть не сможет сильнее,

– поделилась украинка.

Она добавила, что только в Берлине хотела пересидеть, потому что его знает более-менее.

В настоящее время в Берлине работает такая система:

Вы прибываете по адресу бывшего аэропорта, там из лагеря вас распределяют в разные федеративные земли, где есть еще места.

Если у вас здесь родственники или друзья, или просто люди, готовые предоставить жилье по меньшей мере на полгода, или если вы нашли жилье за ​​деньги, вы можете заполнить форму онлайн и ждать интервью для регистрации.

Митинги в Берлине в поддержку Украины / Фото предоставлены сайту 24 канала

Мой термин (т.е. время, когда я должна прийти) будет только 25 апреля. Поэтому я еще не могу сказать, что вопрос точно закрыт, но надеюсь, что они мне подтвердят регистрацию здесь. Еще до официальной регистрации можно получить социальную помощь (367 евро было месяц назад) и медицинскую страховку. Я уже была у врача-мануала. Также есть бесплатные пункты для вакцинации и лечения животных, где можно взять все необходимое. Мы тоже там были и скоро поедем снова,

– заметила девушка.

Жизнь на чужбине и мечты о возвращении домой

Анастасия заверила, что точно знает, что она, как и большинство украинцев, хочет вернуться домой, поэтому заниматься поисками работы, ходить на нетворкинг или курсы немецкого в состоянии подавленности очень тяжело. Те, у кого есть дети, занятые с ними либо онлайн школой, либо в садики, школы и даже бесплатные кемпы отправляют.

Я больше с людьми из культурной сферы знакомлюсь и здесь постоянно проходят вечера поддержки и концерты наших артистов, стендаперов. Так что у европейцев прорисовывается понимание о нас, а также о нашей боли. Каждый, кто мне неосторожно сказал: "Ну, все! Ты можешь начать новую жизнь" потом выслушал 3 часа спича, почему мне нужна моя жизнь в Украине, а не новая на чужбине,

– подчеркнула Анастасия.

Пресса в Германии / Фото предоставлены сайту 24 канала

По ее словам, украинцы настолько не похожи на беженцев, что местные бездомные деньги просят.

Да и этот статус я оформляю только потому, что такие правила, потому что только 3 месяца по безвизу можно было посидеть. А так морально очень больно знать, что ты теперь беженка. Хоть и временная,

– призналась девушка.

В Германии огромная поддержка украинцев

Анастасия рассказала, что в Берлине недавно был автопарад в поддержку России, однако по этому факту уже открыли уголовное дело, поэтому его запретят. Конечно, в городе много постсоветских людей, которые не выучили язык, а все еще смотрят российское ТВ.

Но я думаю, что все эти митинги – не просто так. Ибо они не сразу явились. У меня лично не было проблем. Я обращаю внимание на поддержку и она огромна. На вокзалах работают волонтеры, которые говорят по-русски с российским акцентом, но живут здесь и помогают украинцам,

– подчеркнула она.

Митинги в поддержку Украины / Фото предоставлены сайту 24 канала

Она добавила, что правила постоянно меняются, поэтому лучше следить за всеми чатиками и вот, например, есть такой файл от волонтеров.

Что касается вакцинации, то в Германии с этим все строго. У Анастасии было две дозы вакцины Pfizer, третью сделала уже в Берлине. Сначала там были жесткие рамки – без бустера или теста за последние 24 часа вам не дали бы посидеть в кафе. Но сейчас эти правила ослабили. Однако люди продолжают болеть "Омикроном" даже после бустера.

Поэтому здесь использовать маску Ffp2 – это просто уважение к другим. Как и все остальные правила. Это то, чего нам не хватает. Я надеюсь, это со временем до нашей культуры дойдет – правила прописаны не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы всем жилось как можно лучше,

– отметила украинка.

Украинские флаги в Берлине / Фото предоставлены сайту 24 канала

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