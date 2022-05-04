Два авиаудара по Каменскому району, есть раненый, – Днепропетровская ОВА
Источник:Валентин Резниченко
Российские оккупанты ударили по Каменскому в Днепропетровской области. В результате авиаудара ранен.
Вражеские ракеты разрушили железнодорожную инфраструктуру. Российские захватчики массово ударили по Украине 3 мая.
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У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен,
– написал председатель Днепропетровской ОВА.
Сколько времени нужно, чтобы восстановить железную дорогу, неизвестно. Движение поездов временно остановили.
Массовые авиаудары по регионам Украины
3 мая вечером взрывы раздавались в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, Закарпатье и Днепропетровщине. Российские кафиры нанесли авиаудары почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги. Ее, к слову, объявили почти во всех областях Украины.
В Виннице, к счастью, сработало ПВО. Обломки ракет ищут. Об этом сообщили в местном ОВА.
Впервые за время войны русские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.
По Львовской области и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Впоследствии мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повредились 3 электроподстанции.
Укрзализныця сообщила, что 13 поездов на подъезде во Львов будут следовать с задержкой. По состоянию на 22:10 стало известно о пострадавших – по предварительным данным, ранен один человек. Позже Садовый рассказал, что пострадали 2 человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Также российские оккупанты устроили по Кировоградщине. В ОК "Юг" сообщили, что есть погибшие и раненые. От авиаудара потерпела и Одесская область. Враги атаковали Арциз.
В Каменском районе на Днепропетровщине зафиксировали 2 авиаудара. Один человек ранен. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру.
Обратите внимание – Садовый о последствиях ударов по Львову и пострадавших: видео