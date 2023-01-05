Опасность остается реальной. По словам Сергея Братчука, два дня подряд мины выбрасывает на побережье. Об этом спикер Одесской ОВА рассказал в эфире 24 канала.
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Штормы в Черном море напоминают, что мины никуда не делись – это неуправляемое влияние России. Детонировать они могут как в море, так и на берегу. Спасибо нашим ВМС, которые уничтожили эти опасные подарки,
– отметил Братчук.
Кроме этого, следует быть осторожными в местах, где упали обломки ракет. "Берегите себя и своих близких! Не стоит это трогать", – подчеркнул спикер Одесской ОВА.
Братчук призвал жителей города избегать купания и заметил, что подышать воздухом – не значит прыгать по заминированному участку. Разминирование будет происходить только после победы Украины, и на этот процесс нужно определенное время.
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