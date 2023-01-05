Опасность остается реальной. По словам Сергея Братчука, два дня подряд мины выбрасывает на побережье. Об этом спикер Одесской ОВА рассказал в эфире 24 канала.

Обратите внимание В Одесской области из-за электрокамина погибла молодая мама и младенец

Штормы в Черном море напоминают, что мины никуда не делись – это неуправляемое влияние России. Детонировать они могут как в море, так и на берегу. Спасибо нашим ВМС, которые уничтожили эти опасные подарки,

– отметил Братчук.

Кроме этого, следует быть осторожными в местах, где упали обломки ракет. "Берегите себя и своих близких! Не стоит это трогать", – подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Братчук призвал жителей города избегать купания и заметил, что подышать воздухом – не значит прыгать по заминированному участку. Разминирование будет происходить только после победы Украины, и на этот процесс нужно определенное время.

Ситуация в Одесской области: последние новости