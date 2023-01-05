Небезпека залишається реальною. За словами Сергія Братчука, два дні поспіль міни викидає на узбережжя. Про це речник Одеської ОВА розповів в ефірі 24 каналу.
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Шторми у Чорному морі нагадують, що міни нікуди не поділися – це некерований вплив Росії. Детонувати вони можуть як у морі, так і на березі. Дякуємо нашим ВМС, які знищили ці небезпечні подарунки,
– зазначив Братчук.
Крім цього, варто бути обережними у місцях, де впали уламки ракет. "Бережіть себе й своїх близьких! Не варто це чіпати", – наголосив речник Одеської ОВА.
Братчук закликав мешканців міста уникати купання й зауважив, що подихати повітрям – не означає стрибати по замінованих ділянка. Розмінування відбуватиметься лише після перемоги України, і на цей процес потрібен певний час.
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