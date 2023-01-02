Виявилося, що до узбережжя прибило протикорабельну міну окупантів. Її обережно знешкодили Сили оборони.
Читайте також Затонула "Москва" передала "привіт": в Одесі на пляжі виявили цікаву знахідку
Морську міну ліквідували
1 січня в Одесі прозвучав вибух, який було чути в різних районах міста. Трохи згодом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив одеситам, що гучні звуки, які вони чули – процес ліквідації ворожої міни.
Одесо, видихаємо. На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякуємо Силам оборони за фахову роботу. Подробиці – пізніше,
– написав Братчук.
Увечері того ж дня в мережі з'явилося відео знешкодження морської міни. Ним з українцями поділилися Військово-морські сили ЗСУ.
Як Сили оборони підривали протикорабельну міну: дивіться відео
Зверніть увагу В Одесі засяяла "Ялинка незламності": чарівні фото та відео
Росіяни залишають вибухонебезпечні предмети в Україні
- 30 грудня у селі Борщова Харківського району трапилася трагедія. Подружжя, яке їхало за ялинкою у ліс на автівці, підірвалося на міні. Чоловік, на жаль, загинув на місці, а жінку з травмами доправили до лікарні.
- Мер Дніпра Борис Філатов 30 грудня повідомив, що в одному зі сміттєвих баків міста комунальники знайшли "новорічний пакунок" з гранатами. Він підкреслив, що справою має зайнятися СБУ.
- 28 рудня на Харківщині на міні підірвалися чоловік та його син. Вони отримали серйозні травми, потерпілих госпіталізували та надали необхідну допомогу.