Виявилося, що до узбережжя прибило протикорабельну міну окупантів. Її обережно знешкодили Сили оборони.

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Морську міну ліквідували

1 січня в Одесі прозвучав вибух, який було чути в різних районах міста. Трохи згодом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив одеситам, що гучні звуки, які вони чули – процес ліквідації ворожої міни.

Одесо, видихаємо. На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякуємо Силам оборони за фахову роботу. Подробиці – пізніше,

– написав Братчук.

Увечері того ж дня в мережі з'явилося відео знешкодження морської міни. Ним з українцями поділилися Військово-морські сили ЗСУ.

Як Сили оборони підривали протикорабельну міну: дивіться відео

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