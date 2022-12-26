Речі виявили мешканці Одеси. Це трапилось через понад 8 місяців після того, як "Москва" пішла на дно. Це трапилось 14 квітня 2022 року.

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Що знайшли в Одесі від "Москви"

Одесити знайшли сьогодні (26 грудня – 24 канал) на пляжі 8 фонтану ось такі пакети,

– мовиться в повідомленні.

У виданні також пожартували, що підступний план флоту Росії полягав у засміченні нашого пляжу та моря.



В Одесі від крейсера "Москва" залишились пакети з водою / Фото Дениса Каніна



На берег в Одесі викидає сміття з крейсера "Москва" / Фото Дениса Каніна

Очевидним є те, що пакети з водою не допомогли врятуватись росіянам під час того, як тонув крейсер "Москва".

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