Сам Путин, да и почти все и в России, и на Западе были уверены, что начав войну, Россия за неделю решит все военные задачи и поставит Украину на колени.
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Российская элита испугалась тирана
Я не верил в эти две позиции и предупреждал без устали весь последний предвоенный месяц, что война скорее всего будет, и что она будет упорной и трудной. Но и я ошибался.
Я был уверен, что российская элита не потерпит власти Путина, ввергнувшего ее в такую ужасную, кровавую, бесперспективную и бессмысленную авантюру. Тут я ошибся. С позволения сказать российская элита стерпела все. Рука, с которой она кормилась два десятилетия, оказалась для нее и святой, и бесконечно ужасной.
От одной мысли выступить против решения Путина у этих людей дрожат колени, как перед казнью. Возражать Путину они считают самоубийством. Что ж, тут ошибся я.
Российские олигархи испугались Путина / Фото Getty Images
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Провал России
Два месяца войны привели к тяжелому поражению России в Украине. Был сорван блицкриг. Разбита российская армия, наступавшая на Киев из Беларуси. Киев оказался неприступным и российские войска, разбившись о его твердыни, откатились обратно за украинские границы.
Киев, падения которого в начале марта все ждали со дня на день, теперь принимает иностранных президентов и в него возвращаются посольства, было выехавшие во Львов.
В Киевской, Черниговской и Сумской областях не осталось ни одного российского живого солдата. Только тысячи погибших – и украинцев, и российских воинов. Страшные массовые убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле. Мир уверен, что убийцами тысяч мирных жителей являются российские военные. И это заставило мир еще более отвернуться от России.
- Украинский президент Владимир Александрович Зеленский не покинул осажденный город в самые страшные часы его осады, а теперь свободно прогуливается по Банковой с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Эта вторая победа над Россией – моральная.
- Третья победа, что сорваны все планы по захвату Одессы и Николаева. Морские российские десанты так и не высажены на одесские прибрежья, а в довершение всего утоплен флагман российского черноморского флота – тяжелый крейсер "Москва".
- Четвертая победа – дипломатическая. Сильнейшие страны мира, создающие почти две трети мирового производства, объединили свои силы в поддержке Украины и военной, и финансовой. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила российскую агрессию против Украины.
Украинские военные получают теперь новейшее оружие из США и Великобритании, Канады и Австралии, Испании и Норвегии, Японии и Польши, Германии и Франции, Турции и Эстонии. И одновременно, тяжелейшие санкции мирового сообщества легли на российскую экономику и ее финансовый сектор.
Россия слабеет под гнетом этих санкций, а Украина становится все сильнее благодаря щедрой помощи почти всего мира. Грядущая военная победа России все более иллюзорна.
Сейчас разворачивается Битва за Донбасс. В свете всего вышесказанного я не вижу положительных для Путина перспектив и этой Битвы. Как историку она мне больше всего напоминает Курскую дугу 1943 года. Только перешедшая после поражения на севере в наступление в Донбассе российская армия подобна Вермахту после Московской битвы и Сталинграда.
Это – ее последнее наступление. Тогда тоже немецкие генералы попытались взять в клещи группировку Красной армии под Курском, а вышло все иначе и через полтора года закончилось в самой Германии. В этой войне время течет быстрее…
Активная фаза закончится через 2 – 3 недели, а ракетами будут бить до последнего, – Арестович: смотрите видео