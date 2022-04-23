Сам Путін, та й майже всі і в Росії, і на Заході були впевнені, що розпочавши війну, Росія за тиждень вирішить усі військові завдання та поставить Україну на коліна.

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Російська еліта злякалася тирана

Я не вірив у ці дві позиції і попереджав невтомно весь останній передвоєнний місяць, що війна, швидше за все, буде, і що вона буде завзятою і важкою. Але я помилявся.

Я був упевнений, що російська еліта не потерпить влади Путіна, який вкинув її в таку жахливу, криваву, безперспективну і безглузду авантюру. Тут помилився. З дозволу сказати, російська еліта витерпіла все. Рука, з якою вона годувалася два десятиліття, виявилася для неї і святою, і нескінченно жахливою.

Від однієї думки виступити проти рішення Путіна у цих людей тремтять коліна, як перед стратою. Заперечувати Путіну вони вважають самогубством. Що ж, тут я помилився.

Страх бути проклятими світом, втратити всі свої неправедні скарби для цієї "еліти" виявився мізерним у порівнянні з гнівом тирана. Російська "еліта" сама винесла собі остаточний вердикт, що не підлягає оскарженню.

Російські олігархи злякалися Путіна / Фото Getty Images

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Провал Росії

Два місяці війни призвели до тяжкої поразки Росії в Україні. Був зірваний бліцкриг. Розбито російську армію, що наступала на Київ з Білорусі. Київ виявився неприступним і російські війська, розбившись об його твердиню, відкотилися за українські кордони.

Київ, падіння якого на початку березня всі чекали з дня на день, тепер приймає іноземних президентів і до нього повертаються посольства, які виїхали до Львова.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях не залишилося жодного російського живого солдата. Лише тисячі загиблих – і українців, і російських воїнів. Страшні масові вбивства у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Світ упевнений, що вбивцями тисяч мирних жителів є російські військові. І це змусило світ ще більше відвернутися від Росії.

Український президент Володимир Олександрович Зеленський не залишив обложене місто в найстрашніші години його облоги, а тепер вільно ходить Банковою з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Ця друга перемога над Росією – моральна.

Третя перемога , що зірвано всі плани із захоплення Одеси та Миколаєва. Морські російські десанти так і не висаджені на одеські прибережжя, а на довершення всього втоплено флагман російського чорноморського флоту - важкий крейсер "Москва".

, що зірвано всі плани із захоплення Одеси та Миколаєва. Морські російські десанти так і не висаджені на одеські прибережжя, а на довершення всього втоплено флагман російського чорноморського флоту - важкий крейсер "Москва". Четверта перемога – дипломатична. Найсильніші країни світу, що створюють майже дві третини світового виробництва, об'єднали свої сили у підтримці України як військової, так і фінансової. Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів засудила російську агресію проти України.

Українські військові отримують тепер найновішу зброю зі США та Великобританії, Канади та Австралії, Іспанії та Норвегії, Японії та Польщі, Німеччини та Франції, Туреччини та Естонії. І водночас найважчі санкції світової спільноти лягли на російську економіку та її фінансовий сектор.

Росія слабшає під гнітом цих санкцій, а Україна стає все сильнішою завдяки щедрій допомозі майже всього світу. Наступна воєнна перемога Росії дедалі ілюзорніша.

Наразі розгортається Битва за Донбас. У світлі всього сказаного вище я не бачу позитивних для Путіна перспектив і цієї Битви. Як історику вона мені найбільше нагадує Курську дугу 1943 року. Тільки російська армія, що перейшла після поразки на півночі в наступ на Донбасі, подібна до Вермахту після Московської битви й Сталінграда.

Це – її останній наступ. Тоді теж німецькі генерали спробували взяти в кліщі угруповання Червоної армії під Курськом, а вийшло інакше і через півтора року закінчилося в самій Німеччині. У цій війні час тече швидше.

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