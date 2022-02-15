Трагедия произошла вблизи станции Эбенхаузен-Шефтларн. Причина столкновения пока неизвестна.

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По словам Андреаса Франкена – представителя Мюнхенского полицейского управления – оба поезда двигались по маршруту одновременно. На одной железнодорожной линии они столкнулись "лоб в лоб".

По данным СМИ, в двух поездах находилось 95 человек.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn уже объявил о старте официального расследования. На месте трагедии работали более 200 сотрудников экстренных служб.

На Львовщине поезд сбил двух человек

В украинском городе Пустомыты (Львовская область) поезд насмерть сбил двух человек. Трагедия произошла в ночь на 29 января на перегоне "Щирец – Глинна Навария". Поезд двигался по маршруту "Ужгород – Лисичанск".

Местная жительница погибла на месте трагедии. Впоследствии в больнице скончался пострадавший мужчина.

Заметьте! В декабре 2021 года под Ивано-Франковском пассажирский поезд раздавил авто. Погибли 2 человека.