Трагедія сталася поблизу станції Ебенхаузен-Шефтларн. Причина зіткнення – наразі невідома.

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За словами Андреаса Франкена – представника Мюнхенського поліцейського управління – обидва потяги рухалися по маршруту одночасно. На одній залізничній лінії вони зіткнулися "лоб в лоб".

За даними ЗМІ, у двох потягах перебувало 95 людей.

Залізничний оператор Deutsche Bahn вже оголосив про старт офіційного розслідування. На місці трагедії працювали понад 200 співробітників екстрених служб.

На Львівщині потяг збив двох людей

В українському місті Пустомити (Львівська область) потяг на смерть збив двох людей. Трагедія сталася у ніч на 29 січня на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Потяг рухався за маршрутом "Ужгород – Лисичанськ".

Місцева жителька загинула на місці трагедії. Згодом у лікарні помер постраждалий чоловік.

Зауважте! У грудні 2021 року під Івано-Франківськом пасажирський потяг розчавив авто. Загинули 2 людей.