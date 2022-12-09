Получают гранты ЕС: связанные с Кремлем олигархи продолжают вести бизнес в Латвии
Источник:The Insider
В Латвии продолжают вести бизнес, связанный с Кремлем олигархи, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Они контролируют свои компании лично и через подставные лица.
Журналисты выяснили, что олигархи еще получают финансирование в форме грантов Европейского Союза.
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Какой бизнес в Латвии ведут российские олигархи
Махмудов и Бокарев в 2021 году контролировали электромашиностроительный завод в Риге. Это крупное предприятие, где производится электрооборудование для поездов, вагонов метро и общественного транспорта.
- В реестре указано, что 36% акций RER контролировало российское юрлицо "Холдинг ТрансКомпонент".
- По 20% из-за цепочки юридических лиц – кремлевские олигархи,
- 46% – московская Krona Grup, за которой они также стоят,
- остальное – делят между собой связанные с Махмудовым и Бокаревым партнеры.
Компания зарабатывает по всей Европе
Компания, контролируемая олигархами, работает по всей Европе. К примеру, в мае в Чехии презентовали новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов.
Также у RER есть финансирование от ЕС. Латвийское агентство инвестиций и развития и министерство экономики Латвии выдают ответы на гранты.
Искандарь Махмудов / Российские СМИ
Поставщики минобороны России
Важным моментом является то, что олигархи владеют компаниями в России, являющимися поставщиками для российского министерства обороны, то есть могут иметь прямое отношение к войне.
Раньше у них были доли в оружейном концерне "Калашников", а теперь через "Коломенский завод" поставляют дизельные двигатели для российских военных кораблей.
При этом латвийские власти не считают Бокарева и Махмудова угрозой нацбезопасности.
Связи олигархов
Расследователи утверждают, что деловые связи Бокарева и Махмудова охватили все страны Балтии. В частности, они долгое время были и партнерами одной из самых богатых женщин Эстонии – Татьяны Ликсутовой, экс-жены вицемера Москвы Максима Ликсутова.