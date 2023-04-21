У границ Украины летают два разведчика стран НАТО: за чем они могут следить
В воздухе у границ Украины заметили два разведчика стран НАТО. Самолеты взлетели с территории Румынии и Литвы.
Самолет итальянских ВВС Gulfstream G550 AEW с позывным PERSE71 взлетел с авиабазы "Михаил Когальничану" и баражирует над Румынией вдоль побережья Черного моря. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, пишет 24 Канал.
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Самолеты могут следить за ситуацией в Крыму
Кроме того, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с позывным CL60 взлетел с аэродрома Шауляй в Литве. Самолет ведет разведку над территорией Румынии вдоль границ Украины и Молдовы.
В 2020 году армия США начала использовать самолеты Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) в качестве самолетов радиоэлектронной разведки.
Радиоэлектронные средства обоих самолетов-разведчиков позволяют следить за ситуацией в акватории Черного моря, а также во временно оккупированном Крыму.
Самолеты стран НАТО патрулируют в Черном море, несмотря на сбивание американского дрона
- 14 марта в Черном море США потопили свой дрон MQ-9 Reaper после того, как его атаковал российский самолет Су-27. Российский истребитель пролетел близко к дрону, в результате чего MQ-9 Reaper получил повреждение.
- Также зафиксировано, что российский Су-27 сбрасывал на дрон топливо. США решили потопить дрон из-за повреждений. В США информировали, что Россия обнаружила обломки дрона, но в Вашингтоне сделали невозможным получить разведданные из остатков этого беспилотника.
- Несмотря на инцидент между российским Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper, США заявили, что продолжат запускать свои беспилотники в акватории Черного моря.
- Добавим, что 24 марта над Черным морем зафиксировали пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135. Также 28 марта над Черным морем проводили разведку два самолета НАТО. Речь идет о Boeing P-8A Poseidon и Lockheed EP-3E Aries II.