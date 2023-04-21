У границ Украины летают два разведчика стран НАТО: за чем они могут следить

В воздухе у границ Украины заметили два разведчика стран НАТО. Самолеты взлетели с территории Румынии и Литвы.

Самолет итальянских ВВС Gulfstream G550 AEW с позывным PERSE71 взлетел с авиабазы "Михаил Когальничану" и баражирует над Румынией вдоль побережья Черного моря. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, пишет 24 Канал.

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Самолеты могут следить за ситуацией в Крыму

Кроме того, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с позывным CL60 взлетел с аэродрома Шауляй в Литве. Самолет ведет разведку над территорией Румынии вдоль границ Украины и Молдовы.

Самолет итальянских ВВС Gulfstream G550 AEW / Скриншот

В 2020 году армия США начала использовать самолеты Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) в качестве самолетов радиоэлектронной разведки.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS / Скриншот

Радиоэлектронные средства обоих самолетов-разведчиков позволяют следить за ситуацией в акватории Черного моря, а также во временно оккупированном Крыму.

Самолеты стран НАТО патрулируют в Черном море, несмотря на сбивание американского дрона