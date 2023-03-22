После того, как русский Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper, Соединенные Штаты запускают разведывательные беспилотники дальше к югу над Черным морем. Об этом журналистам сообщили два американских чиновника.

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США хотят снова летать возле оккупированных территорий

Полеты беспилотников остаются в международном воздушном пространстве, но США перенесли свои полеты дальше воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточной части Черного моря.

Один из чиновников сказал, что эти маршруты являются частью усилий, направленных на то, чтобы "не быть слишком провокационными", поскольку администрация Джо Байдена пытается избежать инцидента, который может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими войсками.

Чиновник сказал, что полеты беспилотников будут продолжаться таким образом "на время", но добавил, что уже есть "желание" вернуться на маршруты ближе к удерживаемой Россией территории.

Чиновники также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства вокруг южной и восточной Украины, чтобы заставить американские беспилотники совершать полеты как можно дальше.

В Белом доме отказались назвать маршруты полетов

Пресссекретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер заявил, что США продолжают эксплуатировать беспилотники над Черным морем, "летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом".

Но он отказался сказать, изменили ли США свои маршруты или профили миссий.

"Я не собираюсь, по соображениям оперативной безопасности, вдаваться в подробности маршрутов, миссий, сроков и тому подобное", – сказал Райдер.

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