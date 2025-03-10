Произошел инцидент у побережья Восточного Йоркшира в Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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На танкере мог возникнуть пожар

Тревогу забили в 9:48. В момент столкновения американский танкер стоял на якоре.

С четырех разных баз вдоль побережья сразу был поднят вертолет и спущены спасательные шлюпки.

Королевская береговая охрана сейчас координирует реагирование на чрезвычайные ситуации на сообщение о столкновении между танкером и грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира,

– сообщил представитель охраны.

На танкере после столкновения возник серьезный пожар.

О пострадавших и масштабах инцидента пока не сообщается. Члены экипажей покинули суда.

Как отмечают в The Telegraph, нефтяной танкер Stena Immaculate зарегистрирован в США, а контейнеровоз Solong – в Португалии.

НЕФТЯНОЙ ТАНКЕР И ГРУЗОВОЕ СУДНО СТОЛКНУЛИСЬ В СЕВЕРНОМ МОРЕ, ОБА СУДНА ПОДОЖЖЕНЫ



Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись в районе устья Хамбера,, в результате чего оба судна загорелись. Сообщается, что грузовое судно, MV Solong, протаранило нефтяной танкер, MV Stena, лоб в лоб.



Экипаж.. pic.twitter.com/LkKQ2JojNd - Western Intel (@TheWesternIntel) 10 марта, 2025

За ситуацией следит Судоходное агентство ООН и Международная морская организация.

К слову, почти месяц назад в Средиземном море авианосец США столкнулся с торговым судном. К счастью, тогда сообщений о затоплении и пострадавших не было.