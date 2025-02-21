Natig Aliyev зарегистрирован в Сент-Китсе и Невисе, а Begonia S ходил под флагом Либерии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Авария российских танкеров в Черном море: мазут вынесло к побережью Одесской области

Материальный ущерб оценивается

Россияне говорят, что все из-за неблагоприятных погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя – танкер дрейфовал на якоре и врезался в сухогруз.

Сообщается, что во время столкновения сухогруз несколько повредил носовую часть.

Также в России уверяют, что нет угрозы для экологического загрязнения. Сейчас специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб.

Напомним, что в декабре в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Они перевозили всего 9,2 тысячи тонн мазута, около 4 тысяч из которых вылилось в Черное море.

Вследствие этого было загрязнено побережье Краснодарского края и Крыма. А в затонувших танкерах еще остается остаток груза.