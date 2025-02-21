Natig Aliyev зареєстрований у Сент-Кіттсі та Невісі, а Begonia S ходив під прапором Ліберії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Матеріальні збитки оцінюються

Росіяни кажуть, що усе через несприятливі погодні умови та несвоєчасний запуск головного двигуна – танкер дрейфував на якорі і врізався в суховантажне судно.

Повідомляється, що під час зіткнення суховантаж дещо пошкодив носову частину.

Також у Росії запевняють, що немає загрози для екологічного забруднення. Наразі там оцінюють завдані матеріальні збитки.

Нагадаємо, що у грудні в Керченській протоці під час шторму зазнали аварії танкери "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239". Вони перевозили загалом 9,2 тисячі тонн мазуту, близько 4 тисяч із яких вилилося в Чорне море.

Унаслідок цього було забруднено узбережжя Краснодарського краю та Криму. А в затонулих танкерах ще залишається решта вантажу.