Стався інцидент біля узбережжя Східного Йоркшира у Великій Британії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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На танкері могла виникнути пожежа

На сполох забили о 9.48. У момент зіткнення американський танкер стояв на якорі.

З чотирьох різних баз уздовж узбережжя одразу було піднято вертоліт і спущено рятувальні шлюпки.

Королівська берегова охорона зараз координує реагування на надзвичайні ситуації на повідомлення про зіткнення між танкером і вантажним судном біля узбережжя Східного Йоркшира,

– повідомив представник охорони.

На танкері після зіткнення виникла серйозна пожежа.

Про постраждалих та масштаби інциденту наразі не повідомляється. Члени екіпажів покинули судна.

Як зазначають у The Telegraph, нафтовий танкер Stena Immaculate зареєстрований у США, а контейнеровоз Solong – у Португалії.

OIL TANKER AND CARGO SHIP COLLIDE IN NORTH SEA, BOTH VESSELS SET ABLAZE



An oil tanker and a cargo ship have collided near the Humber Estuary, causing both vessels to catch fire. The cargo ship, MV Solong, is reported to have rammed the oil tanker, MV Stena, head-on.



Crew… pic.twitter.com/LkKQ2JojNd — Western Intel (@TheWesternIntel) March 10, 2025

За ситуацією слідкує Судноплавна агенція ООН та Міжнародна морська організація.

До слова, майже місяць тому у Середземному морі авіаносець США зіткнувся з торговим судном. На щастя, тоді повідомлень про затоплення та постраждалих не було.