Два вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25: украинский воин с помощью Stinger сделал "хет-трик"

Украинский защитник продемонстрировал пример успешного использования Stinger. Военный сделал "хет-трик", попав в два вражеских вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25.

Украинские военные показали, как можно эффективно уничтожать вражеские воздушные цели, используя для этого Stinger.

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Военный со Stinger сбил 2 вертолета и штурмовик

Десантники одного из подразделений группировки Объединенных сил провели специальное занятие для повышения и совершенствования мастерства применения переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger по вражеским воздушным целям.

Опытные инструкторы рассказали боевым собратьям из разных подразделений о тактико-технических характеристиках, особенностях эффективного применения Stinger. В частности, продемонстрировали, что необходимо знать, чтобы сделать три выстрела в минуту.

Это оружие очень эффективное, но имеет свои особенности. Главное – это уверенно держать его в руках и не бояться применять,

– рассказал воин-десантник Влад.

Украинский защитник уже имеет на своем счету три сбитые вражеские воздушные цели. Свой "хет-трик" воин сделал с помощью именно Stinger. В частности, он приземлил два российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" и подбил штурмовик Су-25 "Грач".



Украинский воин с помощью Stinger сделал "хет-трик" / Фото ВСУ

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