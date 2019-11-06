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      Два автомобиля столкнулись на трассе возле Львова: есть погибшие

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      Два автомобиля столкнулись на трассе возле Львова
      Два автомобиля столкнулись на трассе возле Львова / Полиция Львова

      На трассе Львов – Луцк между селами Сабановка и Стоянов лоб в лоб столкнулись автомобили Skoda Rapid и Citroen C-Crosser. В результате ДТП погибли три человека.

      Удар был такой силы, что машины смяло как консервные банки. Водитель и двое пассажиров "Шкоды" погибли на месте, все они родом из Луцка.

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      Тела погибших с истерзанной машины доставали спасатели. Выбраться из авто помогли и 30-летнему водителю "Ситроена", он сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой.

      Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять авто на срок до трех лет.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Постраждалі Жертвы Транспорт Авто
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