Маршрутка сбила подростка на пешеходном переходе и не остановилась: шокирующее видео

На центральном проспекте в Запорожье маршрутка №80 сбила подростка прямо на пешеходном переходе вечером 5 ноября. Водитель микроавтобуса после инцидента сразу поехал дальше, даже не остановившись.

В сети опубликовали видео события, на котором видно, как маршрутка сбивает пешехода.

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На кадрах видно, что люди переходят дорогу. Однако в один момент маршрутка на большой скорости сбивает молодого человека. Удар был довольно сильным, но, к счастью, подросток сильно не пострадал. 14-летнему парню вызвали скорую.

Водитель на несколько секунд приостановился, но когда подросток поднялся сам, маршрутка спокойно направилась дальше. Впоследствии микроавтобус догнали патрульные в районе автовокзала и сопроводили к месту ДТП. Все обстоятельства ДТП установит полиция.

Смотрите видео, как маршрутка сбила подростка

Отметим, что запорожский патрульный Александр Буханец обратил внимание на то, что несмотря на нарушения со стороны водителя, никто из пассажиров маршрутки не смог позвонить по номеру 102 и сообщить о происшествии. Известно, что полицию вызвала мама пострадавшего подростка, когда узнала об инциденте от его товарищей.