Маршрутка збила підлітка на пішохідному переході і не зупинилася: шокуюче відео

На центральному проспекті у Запоріжжі маршрутка №80 збила підлітка просто на пішохідному переході ввечері 5 листопада. Водій мікроавтобуса після інциденту одразу поїхав далі, навіть не зупинившись.

У мережі опублікували відео події, на якому видно, як маршрутка збиває пішохода.

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На кадрах помітно, що люди переходять дорогу. Проте в один момент маршрутка на великій швидкості збиває хлопця. Удар був доволі сильним, проте, на щастя, підліток сильно не постраждав. 14-річному хлопцеві викликали швидку.

Водій на кілька секунд призупинився, але коли підліток піднявся сам, маршрутка спокійно попрямувала далі. Згодом мікроавтобус наздогнали патрульні в районі автовокзалу та супроводили до місця ДТП. Усі обставини автопригоди встановлюватиме поліція.

Дивіться відео, як маршрутка збила підлітка

Зазначимо, що запорізький патрульний Олександр Буханець звернув увагу на те, що незважаючи на порушення з боку водія, ніхто з пасажирів маршрутки не спромігся зателефонувати за номером 102 і повідомити про подію. Відомо, що поліцію викликала мама постраждалого хлопця, коли дізналася про інцидент від його товаришів.