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      Два автомобілі зіткнулися на трасі поблизу Львова: є загиблі

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      Два автомобілі зіткнулися на трасі поблизу Львова
      Два автомобілі зіткнулися на трасі поблизу Львова / Поліція Львова

      На трасі Львів – Луцьк між селами Сабанівка та Стоянів лоб у лоб зіткнулися автомобілі Skoda Rapid та Citroen C-Crosser. У результаті ДТП загинуло троє людей.

      Удар був такої сили, що автівки зім'яло як бляшанки. Водій та двоє пасажирів "Шкоди" загинули на місці, усі вони родом із Луцька.

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      Тіла загиблих із понівеченої автівки діставали рятувальники. Вибратись із авто допомогли і 30-річному водію "Сітроена", він зараз у лікарні із черепно-мозковою травмою. 

      Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати авто на термін до трьох років.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Авто Транспорт Жертви Постраждалі
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