Две автоматные очереди по машине с женщинами: журналистка о том, как Мариуполь переживает войну

Журналистка Екатерина Ерская переехала в Мариуполь в конце 2021 года, а в марте 2022 года она вырвалась из заблокированного россиянами города.

В настоящее время Екатерина Ерская находится в Одессе. Она отметила, что война в Мариуполе началась не 24 февраля 2022 года – город обстреливали последние 8 лет.

К теме Мы подошли к грани, – Мариуполь в блокаде умоляет о помощи

Самый громкий обстрел произошел за несколько недель до того, как оккупационные войска официально ворвались на украинские земли.

Как все начиналось 24 февраля

В первый день полномасштабного вторжения, как мне показалось, никто в городе ничего особенно не понял. У банкоматов образовались очереди, в продуктовых магазинах началась паника, люди начали скупать все, что видели. Но это напоминало карантинную панику во время наводнения, людям казалось, что мы уже это переживали, что ничего особенного не происходит,

– сказала журналистка.

Танков и "зеленых человечков" горожане не видели, пока не начались уличные бои – примерно 13 – 14 марта. До этого город обстреливали с неба, Мариуполь постепенно окружали, а кольцо вокруг него сжималось. Внутри оставались военные, полицейские, нацгвардейцы, пограничники и полк "Азов".

Буквально в первую неделю войны выключили электроснабжение и исчезло водоснабжение. Местные власти должны были выключить газ, потому что газопровод был сильно поврежден и коммунальщики опасались детонации,

– рассказала Ерская.

По ее словам, город "вернулся в каменный век", люди начали брать воду из колодцев. По городу ездило всего два водовоза, которые были каплей для полумиллионного города. Начало марта было очень холодным (до -12 градусов), а в домах вылетели окна, поэтому люди перешли жить в подвалы. Многие начали болеть, медикаментов не было, даже инсулина.

Горожане больше не пытались уехать, потому что, во-первых, опасались мин, а во-вторых, не было понятно, кто стоит вокруг Мариуполя – наши или враги. Когда стало известно, что Мариуполь заблокирован, люди стали ждать официальный "зеленый коридор" для выезда. Но в город не пропускали даже гуманитарный конвой,

– объяснила Екатерина.

14 марта поступила информация, что на следующий день заработает "зеленый коридор", поэтому люди начали организовываться в колонны и выезжать из города. Но из-за того, что Мариуполь полностью отрублен от связи, многие до сих пор могут не знать о возможности эвакуации, они сидят в подвалах под обстрелами и боятся выйти.

Оккупанты стреляли по эвакуационной колонне

Во время эвакуации "зеленым коридором" на одном из блокпостов с флагом так называемой "ДНР" по машине, в которой находилась девушка, дали две очереди из автомата.

Первая пришлась на переднюю дверь – пуля прошла над моей головой и вышла над головой водителя. Тот получил несколько обломков в глаз, его прооперировали в Днепровском военном госпитале, он не лишится глаза. Вторая очередь прошла через заднюю дверь и нанесла тяжелое ранение одной из девушек. Сейчас она в Запорожском госпитале в стабильно тяжелом состоянии, в сознание не приходит,

– рассказала журналистка.

В Праге трогательно поддержали Мариуполь: смотрите эмоциональное видео