Две камеры и радиус действия до 50 километров: Юрий Голик рассказал о новом самолете-разведчике SpyGun

Новейший беспилотник SpyGun («Шпигун») после испытаний в тылу был отправлен на тестирование в зону боевых действий. Этот БпЛА может выполнять задачи по глубинной разведке и находиться в полете более двух часов.

Об этом рассказал Юрий Голик. По его словам, SpyGun имеет размах крыла 1,65 метра и относительно недорог и быстр в производстве.

Актуально Юрий Голик испытал БПЛА "STING A" собственной разработки: беспилотники уже едут на фронт

Один комплекс состоит из двух самолетов и наземной базы управления.

"Самолет оборудован современной системой радиоуправления, которая обеспечивает лучшую радиолинию управления и телеметрии с высокой защитой от помех, сохраняя при этом максимально доступный радиус действия. Это система дальней связи и управления беспилотником с дальностью связи до 50 километров, возможностью управлять и получать данные телеметрии", – сообщил он.

Голик пояснил, что SpyGun устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, а также обладает автоматической системой возвращения на точку взлета. Аэродинамические качества SpyGun делают его идеальным для проведения глубинной разведки, так как позволяют ему совершать длительные полеты. Полет может производиться как в автоматическом, так и в управляемом режимах.

Он может планировать по маршруту иногда с выключенным двигателем и экономить заряд аккумулятора,

– отметил Голик.

Максимальное время полета SpyGun без посадки составляет от 120 до 160 минут. При этом беспилотник может подниматься на высоту до 1 500 метра и достигать скорости 90 километра в час.

БпЛА имеет две камеры – курсовую он-лайн и Go-Pro. Запись фото и видео производится на съемный бортовой носитель.

При необходимости может проводить и корректировку, имея камеру с 30-кратным зумом,

– подчеркнул Голик.

Проект по созданию SpyGun – инициатива Юрия Голика совместно с военнослужащим ВСУ и экс-теннисистом Сергеем Стаховским. Они собрали команду инженеров, которые трудятся над разработкой отечественных БпЛА.

Напомним, ранее серию испытаний прошел другой проект команды Голика и Стаховского – ударный комплекс Sting Attack. Этот дрон был передан 36-й бригаде морской пехоты, где он пройдет тестирование в боевых условиях.