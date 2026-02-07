Две крупные ТЭС и не только: Шмыгаль рассказал детали атаки по энергетике

Российская армия снова осуществила масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз мишенью стали ключевые элементы энергосистемы страны.

Об этом проинформировал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По чему били оккупанты 7 февраля?

Под обстрел попали высоковольтные подстанции и магистральные воздушные линии электропередач напряжением 750 и 330 кВ, которые формируют основу национальной энергосети. Также удары были нанесены по объектам генерации – Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциях.

В целях безопасности персонал осуществил разгрузку энергоблоков атомных электростанций. Сейчас по всей стране действуют 4,5 – 5 очередей графиков аварийных отключений, а в северных и восточных регионах введены отдельные, усиленные режимы ограничений электроснабжения.

В то же время утром атака все еще продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам сразу после стабилизации ситуации безопасности.

Диспетчером Укрэнерго активирован запрос на аварийную помощь от Польши,

– уточнил Шмигаль.