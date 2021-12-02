Из "зеленого списка" исключили Намибию и Иорданию. Такое решение Европейский совет принял 2 декабря.

Обратите внимание Украина вводит запрет на въезд ряду иностранце виз-за Омикрона

Какие страны остались в перечне

Теперь в перечне 17 стран мира, граждане которых могут свободно путешествовать по странам Евросоюза. Среди них:

  • Австралия;
  • Аргентина;
  • Бахрейн;
  • Индонезия;
  • Канада;
  • Катар;
  • Колумбия;
  • Кувейт;
  • Новая Зеландия;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Перу;
  • Южная Корея;
  • Чили;
  • Руанда;
  • Уругвай
  • Саудовская Аравия;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Ситуация с коронавирусом в мире: последние новости

  • В странах Южной Африки обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19. В ВОЗ назвали его греческой буквой Омикрон.
  • Новый штамм коронавируса сразу внесли в список 5 самых опасных мутаций.
  • Из-за стремительного распространения Омикрона, ряд стран мира закрыли свои границы для граждан стран, в которых обнаружили новый штамм.
  • Штамм Омикрон уже обнаружили в ряде стран мира, в том числе и в странах Евросоюза.
  • Из-за распространения штамма, Украина запретила въезд гражданам 8 африканских стран и тем иностранцам, которые в течение двух недель были там более 7 дней. Запрет начнет действовать с 3 декабря.