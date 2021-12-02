Из "зеленого списка" исключили Намибию и Иорданию. Такое решение Европейский совет принял 2 декабря.
Обратите внимание Украина вводит запрет на въезд ряду иностранце виз-за Омикрона
Какие страны остались в перечне
Теперь в перечне 17 стран мира, граждане которых могут свободно путешествовать по странам Евросоюза. Среди них:
- Австралия;
- Аргентина;
- Бахрейн;
- Индонезия;
- Канада;
- Катар;
- Колумбия;
- Кувейт;
- Новая Зеландия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Перу;
- Южная Корея;
- Чили;
- Руанда;
- Уругвай
- Саудовская Аравия;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Ситуация с коронавирусом в мире: последние новости
- В странах Южной Африки обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19. В ВОЗ назвали его греческой буквой Омикрон.
- Новый штамм коронавируса сразу внесли в список 5 самых опасных мутаций.
- Из-за стремительного распространения Омикрона, ряд стран мира закрыли свои границы для граждан стран, в которых обнаружили новый штамм.
- Штамм Омикрон уже обнаружили в ряде стран мира, в том числе и в странах Евросоюза.
- Из-за распространения штамма, Украина запретила въезд гражданам 8 африканских стран и тем иностранцам, которые в течение двух недель были там более 7 дней. Запрет начнет действовать с 3 декабря.