З "зеленого списку" виключили Намібію та Йорданію. Відповідне рішення Європейська рада ухвалила 2 грудня.

Зверніть увагу Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон

Які країни залишилися у переліку

Тепер у переліку 17 країн світу, громадяни яких можуть вільно подорожувати країнами Євросоюзу. Серед них:

  • Австралія;
  • Аргентина;
  • Бахрейн;
  • Індонезія;
  • Канада;
  • Катар;
  • Колумбія;
  • Кувейт;
  • Нова Зеландія;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Перу;
  • Південна Корея;
  • Чилі;
  • Руанда;
  • Уругвай
  • Саудівська Аравія;
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Ситуація з коронавірусом у світі: останні новини

  • У країнах Південної Африки виявили нову мутацію коронавірусу COVID-19. У ВООЗ назвали його грецькою літерою Омікрон.
  • Новий штам коронавірусу одразу внесли у список 5 найнебезпечніших мутацій.
  • Через стрімке поширення Омікрону, низки країн світу закрили свої кордони для громадян країн. у яких виявили новий штам.
  • Штам Омікрон уже виявили в низці країн світу, зокрема й в країнах Євросоюзу.
  • Через поширення штаму, Україна заборонила в'їзд громадянам 8 африканських країн та тим іноземцям, які впродовж двох тижнів були там більше 7 днів. Заборона почне діяти з 3 грудня.