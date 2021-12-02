З "зеленого списку" виключили Намібію та Йорданію. Відповідне рішення Європейська рада ухвалила 2 грудня.
Зверніть увагу Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон
Які країни залишилися у переліку
Тепер у переліку 17 країн світу, громадяни яких можуть вільно подорожувати країнами Євросоюзу. Серед них:
- Австралія;
- Аргентина;
- Бахрейн;
- Індонезія;
- Канада;
- Катар;
- Колумбія;
- Кувейт;
- Нова Зеландія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Перу;
- Південна Корея;
- Чилі;
- Руанда;
- Уругвай
- Саудівська Аравія;
- Китай (за умови підтвердження взаємності).
Ситуація з коронавірусом у світі: останні новини
- У країнах Південної Африки виявили нову мутацію коронавірусу COVID-19. У ВООЗ назвали його грецькою літерою Омікрон.
- Новий штам коронавірусу одразу внесли у список 5 найнебезпечніших мутацій.
- Через стрімке поширення Омікрону, низки країн світу закрили свої кордони для громадян країн. у яких виявили новий штам.
- Штам Омікрон уже виявили в низці країн світу, зокрема й в країнах Євросоюзу.
- Через поширення штаму, Україна заборонила в'їзд громадянам 8 африканських країн та тим іноземцям, які впродовж двох тижнів були там більше 7 днів. Заборона почне діяти з 3 грудня.