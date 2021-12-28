В красной зоне карантина остались две области

В Украине по состоянию на 28 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области – Волынская и Запорожская.

Киев и остальные регионы находятся в желтом уровне эпидопасности.

Внимание В Украине упала заболеваемость коронавирусом

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, состоянием на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 459 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

Уровень госпитализаций по стране составляет 29,1, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве – 26,4 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области.

Также ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

Так, по стране этот показатель составляет 25,6%, при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 23,3%.

Какие области остаются в красной зоне / Инфографика Минздрава