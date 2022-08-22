20 августа под москвой погибла дарья дугина – дочь главного идеолога кремлевского диктатора александра дугина. ФСБ понадобилось всего два дня, чтобы "раскрыть" убийство, обвинив во всем Украину.

Однако версия причастности украинских спецслужб – путь, который заведет следствие в тупик. Она очень маловероятная. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Сложное убийство

По его мнению, подобная "спецоперация" слишком сложна и невыгодна, ведь она предполагает слежку, анализ образа жизни семьи дугиных, контроль за их перемещениями, опознание дочери, наблюдение и т.д. "Это очень большой риск. Представьте, чего стоит провал?" – предположил он.

Проще нанять киллера, говорит Гудков, который выпустит пулю на парковке у дома или в подъезде, а затем исчезнет.

Я бы не стал совершать такое сложное покушение, понимая, что противная сторона может меня разоблачить, и тогда это будет серьезный удар по моему имиджу.

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Есть две версии

Первая версия – сакральное убийство

По словам Гудкова, есть несколько фактов, свидетельствующих о том, что версия "сакральной жертвы" может быть правдивой:

Выключенные камеры на парковке.

на парковке. Истерика маргариты симоньян в СМИ , которую она устроила не по зову души, а по приказу кремля. "Я знаю, насколько она зависима от кремля, и насколько она доверенное лицо кремля, которое получает самые важные и выполняет самые грязные задачи", – сказал он.

, которую она устроила не по зову души, а по приказу кремля. "Я знаю, насколько она зависима от кремля, и насколько она доверенное лицо кремля, которое получает самые важные и выполняет самые грязные задачи", – сказал он. 3аява ФСБ о гражданке Украины Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве. Как будто она бежала в Эстонию, поэтому россия требует передать ее правосудию. "Почему эта девушка, куда она взрывчатку приклеила, где и какие кнопки она нажимала? Об этом речь не идет", – подчеркнул Гудков.

У меня это вызывает большие подозрения,

– заметил российский оппозиционер.

Очевидно, для того чтобы привлечь человека к ответственности, должны быть даны хоть какие-то (даже косвенные) доказательства причастности определенного гражданина или гражданки к конкретному преступлению. "Возможно, они из-за мужчины поспорили", – предположил Гудков.

Вторая версия – "разборки"

Также Гудков рассматривает вероятность убийства из-за разного рода "разборок" – финансовые, провластные, за потоки, программы, "откаты", "распилы", назначение своих на должности. "Все то, что отрицательное, грязное и криминальное ежедневно происходит на территории так называемой "Донецкой республики", – сказал он.

Мы знаем, добавил он, что там все счета друг с другом сводятся криминальным методом. Там сидит банда из 90-х и применяет популярные к тому времени подходы.

В заключение Гудков подчеркнул, что не верит в участие украинских спецслужб. Больше всего он склоняется к версии о сакральном убийстве.

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