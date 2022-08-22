Однак версія причетності українських спецслужб – шлях, який заведе слідство у глухий кут. Вона є дуже малоймовірною. Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

До теми Дуже професійне, – Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством дугіної

Складне вбивство

На його думку, подібна "спецоперація" надто складна та невигідна, адже вона передбачає стеження, аналіз способу життя родини дугіних, контроль за їхніми переміщеннями, упізнання доньки, спостереження тощо. "Це дуже великий ризик. Уявіть, чого коштує провал?", – припустив він.

Простіше найняти кілера, говорить Гудков, який випустить кулю на парковці біля будинку або у під'їзді, а потім зникне.

Я б не став робити такий складний замах, розуміючи, що супротивна сторона може мене викрити, і тоді це буде серйозний удар по моєму іміджу,

– підкреслив російський опозиційний політик.

Є дві версії

Перша версія – сакральне вбивство

За словами Гудкова, є декілька фактів, які свідчать про те, що версія "сакральної жертви" може бути правдивою:

Вимкнені камери на парковці.

на парковці. Істерика маргаріти сіманьян у ЗМІ , яку вона влаштувала не за покликом душі, а за наказом кремля. "Я знаю, наскільки вона залежна від кремля, і наскільки вона довірена особа кремля, яка отримує найважливіші та виконує найбрудніші завдання", – сказав він.

, яку вона влаштувала не за покликом душі, а за наказом кремля. "Я знаю, наскільки вона залежна від кремля, і наскільки вона довірена особа кремля, яка отримує найважливіші та виконує найбрудніші завдання", – сказав він. 3аява ФСБ про громадянку України Наталю Вовк, яку підозрюють у вбивстві. Буцім-то вона втекла до Естонії, тож росія вимагає передати її правосуддю. "Чому ця дівчина, куди вона вибухівку приклеїла, де і які кнопки вона натискала? Про це не йдеться", – наголосив Гудков.

У мене це викликає великі підозри,

– зауважив російський опозиціонер.

Очевидно, для того, щоб притягнути людину до відповідальності, мають бути надані бодай якісь (навіть непрямі) докази причетності певного громадянина чи громадянки до конкретного злочину. "Можливо, вони через чоловіка посперечалися", – припустив Гудков.

Друга версія – "розбірки"

Також Гудков розглядає ймовірність вбивства через різного роду "розбірки" – фінансові, провладні, за потоки, програми, "відкати", "розпіли", призначення своїх на посади. "Усе те, що негативне, брудне та кримінальне щодня відбувається на території так званої "Донецької республіки", – сказав він.

Ми знаємо, додав він, що там усі рахунки одне з одним зводяться кримінальним методом. Там сидить банда з 90-х і застосовує популярні на той час підходи.

Насамкінець, Гудков наголосив, що не вірить в участь українських спецслужб. Найбільше він схиляється до версії про сакральне вбивство.

Підрив авто дугіної, сімоньян влаштувала істерику, реакція росіян: дивіться відео