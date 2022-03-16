Две трети российских ракет попадают в гражданские объекты, – Арестович
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 16 марта вышел на брифинг. В нем он отметил, что российские военные в основном попадают в гражданские объекты.
В брифинге Алексей Арестович отметил, что наши войска за последние сутки также бомбили оккупантов, передает 24 канал. В частности, речь идет о 7 ракетно-артиллерийских и авиационных ударах по группировкам противника.
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Бомбардировка гражданских – визитка русской армии
В результате обстрелов врага удалось уничтожить по меньшей мере три самолета, один вертолет, а также несколько крылатых ракет. В ответ на это россияне также продолжали обстрелы, в том числе "Искандерами".
Ракетами повреждены гражданские объекты, что явилось визитной карточкой второй армии мира. Армии России, рассказывающей на своих пропагандистских каналах, что она исключительно ювелирно работает,
– подчеркнул он.
Смотрите видео утреннего обращения Арестовича за 16 марта:
На самом же деле, говорит Арестович, две трети вражеских ракет попадают в гражданские объекты. И делается это, по его мнению, вполне осознанно.
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