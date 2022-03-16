У брифінгу Олексій Арестович зазначив, що наші війська за останню добу також бомбили окупантів, передає 24 канал. Зокрема мовиться про 7 ракетно-артилерійських й авіаційних ударів по угрупованнях противника.

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Бомбардування цивільних – візитівка російської армії

Внаслідок обстрілів ворога вдалося знищити щонайменше три літаки, один вертоліт, а також кілька крилатих ракет. У відповідь на це росіяни також продовжували обстріли в тому числі "Іскандерами".

Ракетами пошкоджені цивільні об'єкти, що стало візитівкою другої армії світу. Армії Росії, яка на своїх пропагандистських каналах розповідає, що вона винятково ювелірно працює,

– наголосив він.

Дивіться відео ранкового звернення Арестовича за 16 березня:

Насправді ж, каже Арестович, дві третини ворожих ракет потрапляють в цивільні об'єкти. І робиться це, на його думку, цілком свідомо.

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