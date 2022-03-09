Две трети украинцев считают простых россиян виновными в войне в Украине

По данным всеукраинского опроса, проведенного после недели войны России против Украины, 66% украинцев считают, что простые россияне виновны в вооруженной агрессии, а 30% – что не виноваты.

Опрос проводился 3 – 4 марта для Британского исследовательского агентства OРБ.

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Украинцы считают виновными в войне обычных россиян / Инфографика Info Sapiens

Большинство респондентов также ответили, что против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса и против официального признания Крыма частью России,

Информационная справка об опросе

Опрос проводился 3 – 4 марта 2022 года. Выборка исследования составляет 1024 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения.

Опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. Он также не охватывает украинцев, выехавших за границу.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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