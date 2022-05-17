Две воздушные тревоги и две массовые волны ракетных вылетов, – Садовой об обстреле на Львовщине

Этой ночью во Львове сирены, объявляющие воздушную тревогу, звучали дважды. Мэр города Андрей Садовой сообщил, что по Львовщине выпустили 2 волны крылатых ракет.

Андрей Садовый сообщил, что во Львове ни одна ракета не приземлилась – безопасность львовян оберегают противовоздушные силы "Запад".

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Садовый отметил, что в горсовете не знают, был ли Львов конечной целью оккупантов.

Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовых волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз,

– заявил Садовый.

Мэр отметил, что в одном из сел Яворовского района обломки сбитой ракеты повредили объект железнодорожной инфраструктуры. Окружающие дома тоже пострадали – у построек выбило стекла.

Садовый подчеркнул, что обстрелы произошли в 20 километрах от границы с Польшей и Европейским союзом.

Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилеты ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русским, пожалуйста. Берегите себя и помогайте фронту!

– призвал львовян Садовый.

Что известно о последней атаке на Львов

Ночью 17 мая прогремели взрывы – их было слышно не только в области, но и во Львове. Мэр города Андрей Садовый подтвердил обстрелы и призвал львовян оставаться в укрытиях. Также ситуацию прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал людей сохранять спокойствие.

Атака на Львов 17 мая стала самой большой с начала войны. При этом в горсовете сообщают, что самыми тяжелыми были обстрелы электрических подстанций Львове 3 мая.

Козицкий рассказал, что предварительно ущерб на Львовщине в результате всех атак врага с начала полномасштабной войны составляет 1,5 миллиарда гривен. Оценивая последствия ударов по Львовщине, Козицкий подчеркнул, что самые болезненные потери – это человеческие жизни.

Пострадавших и жертв в результате обстрелов нет, сообщили в ОВД.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщают, что Львовщину атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

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