Две женщины остались работать в супермаркете в Ирпене, несмотря на обстрелы
Несмотря на обстрелы в Ирпене, две женщины остались работать в супермаркете, чтобы у местных жителей, которые не смогли эвакуироваться, был доступ к еде.
В эфире всеукраинского телемарафона женщины-героини администратор магазина Таня и пекарь Леся рассказали о том страшном времени.
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Пекли хлеб и раздавали местным
Более месяца они раздавали товары голодным горожанам. И при свете фонариков, чтобы не привлекать внимание оккупантов, пекли хлеб.
Леся самостоятельно рассчитывала пропорции, чтобы выпекать за раз не 40 буханок, а 80. И освоила тестомес.
Женщины работали и жили в супермаркете. Так продолжалось, пока не закончилась мука, и почти закончилось топливо в генераторе.
Дальше Леся и Таня рассказали, что познакомились с военными Котом, Паровозом и Одессой.
Под прикрытием военных помогали людям
Далее удалось выстроить такую схему: провизию на позиции военных доставлял волонтер Владимир, а дальше защитники, несмотря на постоянные обстрелы, доставляли женщинам топливо и продукты, для этого шли пешком примерно 4 километра.
Пекли хлеб, их коллеги делали консервы из рыбы. И под прикрытием наших военных раздавали людям,
– рассказали женщины.
Таня, Леся и коллеги, помогавшие кормить жителей города, надеются, что совсем скоро здесь восстановится жизнь. Магазин откроется и заработает полноценно, а они наконец-то смогут поехать к родным.
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