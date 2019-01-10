Две левые ноги: премьера Австралии высмеяли из-за неудачного фотошопа

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попал в нелепую ситуацию из-за собственной тяги к прекрасному. Он сфотографировался для своего личного сайта в окружении семьи. Идеальная картинка: зелень, прекрасная погода, улыбающееся супружество и их дети. Одна беда – премьер на эту фотосессию почему-то одел старые и грязные кроссовки.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Поскольку кроссовки очень выделялись из общей, почти идеальной картинки, кто-то решил их отредактировать в фотошопе. Кто был автором идеи – никто не признается, поскольку закончилось все довольно бессмысленно. Вместо старой и грязной обуви Скотту Морису нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка. Одна только есть проблема – оба они оказались левыми.



Фото премьера Австралии до и после фотошопа

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 січня 2019 р.

Как это произошло, сейчас уже никто не скажет. В администрации премьер-министра никто ничего не заметил. Но вот бдительные австралийцы тут же высмеяли Моррисона. Сейчас весь местный интернет кишит различными мемами относительно премьерской обуви.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8 січня 2019 р.

Сам Моррисон после курьезной истории приказал вернуть на свой сайт начальную версию фото – с грязными и старыми кроссовками.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 9 января 2019