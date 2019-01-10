Две левые ноги: премьера Австралии высмеяли из-за неудачного фотошопа
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попал в нелепую ситуацию из-за собственной тяги к прекрасному. Он сфотографировался для своего личного сайта в окружении семьи. Идеальная картинка: зелень, прекрасная погода, улыбающееся супружество и их дети. Одна беда – премьер на эту фотосессию почему-то одел старые и грязные кроссовки.
Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.
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Поскольку кроссовки очень выделялись из общей, почти идеальной картинки, кто-то решил их отредактировать в фотошопе. Кто был автором идеи – никто не признается, поскольку закончилось все довольно бессмысленно. Вместо старой и грязной обуви Скотту Морису нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка. Одна только есть проблема – оба они оказались левыми.
Фото премьера Австралии до и после фотошопа
Как это произошло, сейчас уже никто не скажет. В администрации премьер-министра никто ничего не заметил. Но вот бдительные австралийцы тут же высмеяли Моррисона. Сейчас весь местный интернет кишит различными мемами относительно премьерской обуви.
Сам Моррисон после курьезной истории приказал вернуть на свой сайт начальную версию фото – с грязными и старыми кроссовками.
Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 9 января 2019
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